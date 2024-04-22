Хельсинки, 22 апреля, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией, который прекращал работу в октябре 2023 года после аварии, ввели в эксплуатацию после ремонта. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба финской компании — оператора газопровода Gasgrid.

Иван Шилов ИА Регнум

«Коммерческое использование Balticconnector, согласно планам, началось сегодня, 22 апреля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в первый день эксплуатации участники рынка передадут около 10 ГВт·ч газа из Эстонии в Финляндию и около 70 ГВт·ч из Финляндии в Эстонию.

Как передавало ИА Регнум, о повреждении Balticconnector в финской экономической зоне 10 октября 2023 года сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. По его словам, повреждение газопровода не могло возникнуть из-за естественных причин.

Глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен заявил, что газопровод мог быть повреждён корабельным якорем. Эстонские СМИ выдвинули версию, что за происшествием стоит судно из Гонконга Newnew Polar Bear, которое в день аварии проходило возле Balticconnector.

Представитель национального бюро расследований Финляндии Ристо Лохи 10 ноября заявил, что обнаруженный возле места повреждения газопровода Balticconnector якорь принадлежал китайскому судну Newnew Polar Bear.

Эксперт-энергетик Александр Фролов усомнился в том, что газопровод Balticconnector могло повредить якорем китайское судно. Он обратил внимание, что якорь почему-то нашли далеко не сразу. Кроме того, объекты такого рода указывают на соответствующих картах, дабы капитаны кораблей могли знать, какие инфраструктурные сооружения расположены на морском дне, чтобы случайно не повредить их.