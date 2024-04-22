Москва, 22 апреля, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Певец Филипп Киркоров признался, что его брак с певицей Аллой Пугачёвой разрушился после её измен. Она увлеклась молодым комиком Максимом Галкиным (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), рассказал Киркоров в эфире передачи «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

Serge Serebro

«Начал её обхаживать, и она поплыла. Я понимал, что рогоносец четыре года. Это, конечно, было неприятно. Вся красивая сказка в одночасье закончилась», — вспомнил певец.

По словам Киркорова, развод они отметили в ресторане. Поднимали тосты, смеялись, вспоминали хорошее и доброе.

Он добавил, что не таит обиды на бывшую жену и рад, что она счастлива с новым избранником.

Филипп Киркоров и Алла Пугачёва зарегистрировали брак 15 марта 1994 года в Санкт-Петербурге. Их союз продлился 11 лет, развод состоялся в ноябре 2005 года. В декабре 2011 года певица вышла замуж за Галкина.

Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации на Украине Пугачёва и Галкин покинули Россию. Они стали жить в Израиле, но уехали оттуда после обострения палестино-израильского конфликта. Певица не раз резко высказывалась о родной стране и россиянах. Так, в марте она заявила, что «нормальные люди» не собираются возвращаться в РФ.