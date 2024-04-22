* (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Москва, 22 апреля, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к шести годам колонии общего режима пресс-секретаря Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Энди Стоуна (внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) за публичное оправдание терроризма.

Соцсеть X Энди Стоун (внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов)

«Признать Энди Марка Стоуна виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), и назначить ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили в суде.

При этом прокурор просил приговорить Стоуна к семи годам колонии строгого режима. Гособвинение вместе с тем попросило суд сократить обвинение, убрав из него «содержащие публичные призывы к осуществлению действий, направленных на причинение смерти».

В этот же день ранее Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Стоуна.

Как передавало ИА Регнум, Энди Марк Стоун — гражданин США 1981 года рождения. В IT-компании, основанной в 2004 году, он работает около десяти лет.

В конце ноября прошлого года МВД России объявило Энди Стоуна в розыск. На следующий день в Басманном суде Москвы сообщили о заочном аресте Стоуна в связи с обвинением в содействии террористической деятельности с использованием служебного положения.

В марте 2022 года СК России возбудил уголовное дело против сотрудников Meta за незаконные призывы к насилию в отношении российских граждан. Стоун тогда заявил, что корпорация сняла запрет на призывы к насилию на своих платформах в тех случаях, когда они касаются российских граждан и военнослужащих, а также президента России Владимира Путина. В Meta тогда объяснили, что такие призывы якобы являются политическими высказываниями.

В ноябре того же года Минюст включил американскую корпорацию в список экстремистских организаций. Ранее соответствующее решение принял Тверской суд Москвы.

Уже 12 февраля этого года Росфинмониторинг включил Стоуна в перечень экстремистов и террористов.