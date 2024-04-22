Тверь, 22 апреля, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Прокуратура Тверской области подала в областной суд исковое заявление о признании геноцидом преступлений нацистов на территории региона в годы Великой Отечественной войны, сообщила 22 апреля пресс-служба Генпрокуратуры.

Немцы. 1942 г

Немецко-фашистские захватчики и их пособники разрушали города и сёла Тверской области, уничтожали мирное население и захваченных в плен военнослужащих Красной армии, напомнило ведомство. Тверская (в указанный период — Калининская) область была оккупирована нацистами в течение трёх лет.

«За это время были убиты и замучены, погибли от голода и инфекционных болезней около 40 тысяч мирных граждан и военнопленных, угнаны в немецкое рабство — более 23 тысяч человек. Общая сумма ущерба, причинённого оккупацией хозяйству и инфраструктуре региона, составляет почти 16 триллионов рублей», — сказано в сообщении пресс-службы.

Как передавало ИА Регнум, ранее с аналогичными заявлениями обращались в суды надзорные ведомства ряда других регионов страны. По некоторым из исков уже вынесены решения.

В частности, в феврале 2024 года Верховный суд Луганской Народной Республики признал геноцидом действия нацистов и их пособников на территории ЛНР в 1942–1943 годах. Жертвами оккупационного режима немецко-фашистских войск стали около 100 тысяч жителей региона.

27 января президент России Владимир Путин заявил, что нацистская Германия воевала с СССР не из-за идеологии, а из-за ресурсов и богатств Советского Союза. Нацисты намеревались уничтожить большинство советских граждан, а оставшимся в живых готовили роль рабов, лишённых родной культуры, традиций и языка, подчеркнул глава государства.