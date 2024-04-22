Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, 22 апреля, 2024, 14:10 — ИА Регнум. В Красноярском крае в рамках форума «ЭкоАрктика» прошел День оленевода. Самый важный праздник народов Севера состоялся в поселке Носок Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Здесь живут около двух тысяч человек, почти 90% из них — представители коренных малочисленных народов Севера.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» День оленевода на Таймыре

Праздник отметили спортивными состязаниями в традиционных дисциплинах — гонках на оленьих упряжках, тройном национальном прыжке, перетягивании палки, метании маута на хорей и прыжках через нарты. В рамках Дня оленевода также прошли конкурс национальной одежды и дегустация блюд северной кухни. Все победители получили подарки от «РН-Ванкор» (входит в нефтегазовый комплекс «Роснефти»), при поддержке которой состоялся праздник. Завершился День оленевода концертом творческих коллективов из города Дудинки и поселка Караул.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» День оленевода на Таймыре

Также в ходе форума «ЭкоАрктика» в Красноярске прошел круглый стол, посвященный грантовой программе «РН-Ванкор» в поддержку научных исследований, которые имеют прикладное значение коренного населения Таймырского Долгано-Ненецкого района. В заседании приняли участие представители органов власти и общественных организаций, ученые и экологи.