Кемерово, 22 апреля, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Пьяный водитель наехал на пешеходов в курортном посёлке Шерегеш Кемеровской области, два человека погибли, ещё один пострадал, сообщила 22 апреля пресс-служба СУСК по Кемеровской области в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу 38-летний житель Таштагольского района подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения)», — сказано в сообщении.

По версии следствия, утром 21 апреля подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял личным автомобилем. На одной из автодорог посёлка Шерегеш он совершил наезд на трёх пешеходов, которые шли по проезжей части в попутном направлении.

В результате произошедшего 23-летний парень получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью, его смерть наступила на месте происшествия. Ещё двое 23-летних пострадавших с повреждениями различной степень тяжести были доставлены в медицинское учреждение, где спустя непродолжительное время от полученных травм один из них скончался. Состояние третьего молодого человека оценивается как тяжёлое.

В СК уточнили, что медицинское освидетельствование показало, что на момент дорожно-транспортного происшествия фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Посёлок Шерегеш на Кузбассе известен своим горнолыжным курортом, отличительной особенностью которого является долгий сезон.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Санкт-Петербурге женщина, перебегавшая проезжую часть в неположенном месте, попала под колёса сразу двух автомобилей.

Согласно данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, автомобиль «Ниссан-Кашкай» под управлением 40-летнего водителя совершил наезд на перебегавшую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода женщину. После сильного столкновения пешехода отбросило на встречную полосу, по которой в этот момент двигался 20-летний молодой человек на «Тойоте-Авенсис». Избежать наезда на женщину водителю не удалось. Пострадавшую на скорой помощи доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

11 апреля в Волгограде на пересечении улиц Ополченской и Андреева внедорожник сбил четырёх подростков, переходивших проезжую часть. За рулём машины находилась 37-летняя женщина. Как выяснил корреспондент ИА Регнум, автомобиль зарегистрирован на её 39-летнего супруга Александра. На машине числится порядка десяти штрафов, большая часть из них за превышение скорости.