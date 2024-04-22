Киев, 22 апреля, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Страны Запада боятся России и возможной войны с РФ и именно поэтому не участвуют в боевых действиях на Украине напрямую, заявил 22 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский.

Global Look Press

Он отметил, что войны с Ираном западные страны не боятся и именно поэтому оказали Израилю непосредственную военную помощь в ходе атаки со стороны Тегерана. Зеленского цитирует «Страна. ua».

Глава киевского режима заявил, что он «в шоке» от такой помощи западных стран Израилю и не понимает, почему аналогичная помощь не оказывается Украине, притом что Израиль, как и Украина, не является членом НАТО.

Зеленский также предположил, что уверенность Запада в отсутствии вероятности войны с Ираном говорит о наличии «закулисной игры» и что жертвы конфликта на Украине для западных лидеров являются «всего лишь политикой».

Как передавало ИА Регнум, ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос, почему США участвуют в отражении ударов Ирана по территории Израиля, но не помогают Киеву сбивать и перехватывать российские ракеты и беспилотники, заявил, что в двух этих случаях речь идёт «о разных конфликтах, разном воздушном пространстве, разных картинах угроз».

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон, отвечая на аналогичный вопрос, также заявил, что Запад хочет избежать эскалации «в плане более широкой европейской войны», а также непосредственного столкновения войск НАТО с российскими войсками. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь сказал, что у него появились вопросы к Кэмерону.

США и Британия теряют контроль над глобальными геополитическими процессами, но не хотят быть втянутыми в третью мировую войну, и поэтому открыто участвуют в военных акциях в защиту Израиля, но подчёркивают нежелание напрямую противодействовать России, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.