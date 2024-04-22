Москва, 22 апреля, 2024, 13:52 — ИА Регнум. В Москве в парке «Яуза» будет создано пять тематических маршрутов. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Кадр из Телеграм-канала Сергея Собянина

«В парке будет создано пять основных маршрутов: пешеходно-рекреационный, велосипедный, спортивно-беговой, эколого-просветительский и историко-культурный», — рассказал он.

Мэр Москвы уточнил, что основные работы по созданию парка «Яуза» завершатся в 2024 году.

Градоначальник подчеркнул, строящийся парк — уникальное рекреационное пространство от Москвоской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) до Ростокинского акведука. Из него будут выходы к Лосиному Острову, Главному ботаническому саду Российской академии наук (РАН), парку Сокольники и ВДНХ.

Как передавало ИА Регнум, ранее Сергей Собянин анонсировал возрождение стадиона «Локомотив» на юго-востоке Москвы. После реконструкции законсервированный объект в районе Люблино превратится в современный спортивно-досуговый комплекс и снова станет точкой притяжения горожан, пояснил мэр города.

Также градоначальник сообщил, что в Москве с начала 2024 года построили 21 социальный объект. За это время в столице появились девять детских садов и три школы.

Кроме того, в этом году в Москве завершили строительство трёх спортивных объектов, в том числе спорткомплекса «Раменки». С начала года в городе ввели в эксплуатацию более 2,6 млн квадратных метров недвижимости.