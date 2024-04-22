Москва, 22 апреля, 2024, 14:15 — ИА Регнум. В Москве на 91-м году жизни скончалась потомок княжеского рода Голицыных Елизавета Мейен. Её прадед князь Владимир Голицын был московским губернатором, именно он утверждал первые проекты Московского метрополитена. О смерти Елизаветы Мейен ИА Регнум сообщил источник.

ИА Регнум Елизавета Мейен

Елизавета Мейен — музыковед, она была преподавателем кафедры истории музыки в РАМ им. Гнесиных. Она ушла из жизни 18 апреля в своей квартире на улице Остоженка в районе Хамовники.

«Причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Shakko Владимир Голицын

Елизавета Викторовна Мейен родилась 2 января 1934 года в семье Виктора Александровича Мейена и Софьи Михайловны Голицыной. Родители Елизаветы Викторовны были из знатных семей. Дед по отцу Александр Генрихович Мейен владел двумя доходными домами, которые располагались на Тверской улице напротив здания, где сейчас находится мэрия Москвы. А прадед по матери Владимир Михайлович Голицын был тайным советником. Голицын занимал пост губернатора Москвы в 1887–1891 годах, а после этого ещё 7 лет был городским главой. В начале ХХ века он утверждал первые проекты Московского метрополитена, но осуществить их помешали война и революция. Пока он руководил городом, были построены Первая Московская электростанция (1886 год) на Раушской набережной и Георгиевская электростанция (1888 год). Четыре новых вокзала: Курский, Павелецкий, Виндавский (Рижский) и Савеловский, 50 артезианских скважин на территории города, Рублевские водозаборные сооружения, первые очистные сооружения и первая телефонная станция.

Екатерина и Виктор Мейен и их дети-Екатерина, Елизавета и Сергей 1940 год Дмитров

Высокое происхождение и знатные фамилии сильно усложнили жизнь родителям Елизаветы Мейен в советские годы. Софья Михайловна через несколько лет после революции поступила в МГУ на геологический факультет, но уже через семестр была отчислена из-за дворянского происхождения. Её муж Виктор Александрович Мейен был арестован из-за голландской фамилии в 1941 году и погиб в лагерях. Та же участь постигла брата Софьи Михайловны Владимира, который был художником. Софья Голицына умерла в Москве в 1982 году.