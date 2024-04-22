Москва, 22 апреля, 2024, 13:42 — ИА Регнум. В Московской области мигранты избили Героя России, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«В соцмедиа размещена информация о том, что в деревню Вырубово Московской области мигранты из Средней Азии приехали на тракторе, после чего избили местного жителя, являющегося Героем России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к настоящему времени виновные не привлечены к ответственности.

Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка Александру Старикову провести процессуальную проверку и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Как передавало ИА Регнум, Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения участника СВО и противоправных действий в отношении его семьи в Ульяновске. Как пояснили в СК, в Сети появилась информация о бездействии полиции по факту нападения. Причиной конфликта стало замечание, высказанное главой семьи, паре, нарушающей общественный порядок в непосредственной близости к жилому дому. Обращение к участковому было проигнорировано. Вместе с тем агрессивно настроенный мужчина предпринял попытку задушить участника СВО, сопровождая свои действия угрозами. Также жена бойца сообщила об угрозах жизни и здоровью, поступивших в адрес всех членов семьи после инцидента.

Ранее в Челябинске пятеро нетрезвых мигрантов оскорбляли жён бойцов СВО, которые ждали такси. Мужья вступились за женщин, после чего конфликт перерос в драку. Также во время потасовки мигранты выкрикивали оскорбления в адрес местных жителей. Уголовное дело возбудили по статье «хулиганство». Четверых подозреваемых задержали.