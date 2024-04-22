Москва, 22 апреля, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Российская группировка войск «Центр» отразила за сутки девять контратак ВСУ, противник в зоне её ответственности потерял 365 военных ВСУ, сообщил 22 апреля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Станислав Красильников

По его словам, подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Первомайское, Семёновка, Нетайлово и Бердычи в ДНР.

«ВСУ потеряли до 365 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, 12 автомобилей, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, а также три станции радиоэлектронной борьбы: «Нота» и «Буковель-AD», — сказал Конашенков на брифинге.

Как сообщало ИА Регнум, 21 апреля Конашенков рассказал, что военные группировки «Центр» Вооружённых сил России за сутки улучшили тактическое положение в зоне проведения спецоперации. Российские военные за сутки отразили восемь контратак штурмовых групп нескольких бригад ВСУ у Новобахмутовки, Уманского, Шум, Новгородского и Первомайского в ДНР.

В результате этого украинская армия потеряла до 360 бойцов, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, американскую гаубицу М777 калибра 155 мм, а также склад топлива для военной техники, добавил военный.