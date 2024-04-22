Москва, 22 апреля, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности Южной группировки войск составили до 410 человек, сообщил 22 апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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«Потери ВСУ составили до 410 военнослужащих, девять автомобилей, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — информировал он.

Кроме того, согласно данным российского военного ведомства, Южная группировка российских войск уничтожила станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав» и склад боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, также 22 апреля Минобороны России сообщило, что группировка «Юг» освободила населённый пункт Новомихайловка в ДНР.

Днём ранее российские военные взяли под полный контроль населённый пункт Богдановка. При этом подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили мехбригаду ВСУ в районе Красногоровки и отразили две контратаки украинских формирований в районе Часова Яра. ВСУ потеряли в ходе боёв до 440 военных, три автомобиля и боевую машину зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ».