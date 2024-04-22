Москва, 22 апреля, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Началась оценка результатов проектов, реализованных с использованием президентских грантов в 2023 году. Об этом 22 апреля корреспонденту ИА Регнум сообщила пресс-секретарь Фонда президентских грантов Наталья Галанина.

Фото: проект «Цветущий город»

По её словам, оценке подлежат свыше 4 тысяч проектов. В оценке участвуют независимые эксперты, представители региональных органов исполнительной власти и общественных палат, некоммерческих организаций, благополучатели поддержанных проектов и люди с активной жизненной позицией. Инициативы можно оценить и оставить свои комментарии на портале оценка. гранты.рф до 20 июня.

Галанина пояснила, что оценка позволяет выявить реальную пользу и социальный эффект от реализации проектов, а также определить качество их выполнения. По результатам процедуры все инициативы будут распределены на успешно, удовлетворительно и неудовлетворительно реализованные. Из числа успешных будут выбраны 100 лучших.

Фонд президентских грантов проводит независимую оценку результатов проектов с 2019 года. Уже были оценены более 21 тысячи проектов, реализованных с сентября 2017 по декабрь 2022 года. При этом 80,7% инициатив признаны реализованными успешно, 15,7% — удовлетворительно, 3,6% — неудовлетворительно. А 500 проектов были определены лучшими.

Как передавало ИА Регнум, Фонд президентских грантов напрямую поддержал более девяти тысяч проектов, направленных на помощь людям с инвалидностью. Общая сумма грантов превысила 20 млрд рублей. В рамках проектов фонда некоммерческие организации помогают людям с ограниченными возможностями бесплатно пройти дорогостоящую реабилитацию, организуют для них обучение и создают рабочие места. Команды организуют для взрослых и детей-инвалидов активный досуг, устраивают творческие мастер-классы, экскурсии и даже сплавы в тёплое время года.

Приём заявок на восемнадцатый по счёту конкурс Фонда президентских грантов 2024 года завершился 15 марта, подано 10 539 проектов. В число самых популярных грантовых направлений по количеству поданных заявок входят охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни — 1885 (17,9%), поддержка семьи, материнства, отцовства и детства — 1677 (15,9%), поддержка проектов в области науки, образования, просвещения — 1635 (15,5%). В основном заявители запросили гранты в группе до 1 млн рублей — 5014 инициатив (47,6%) и на сумму от 1 до 5 млн рублей — 4670 поданных проектов (44,3%).

В фонде отметили, что за время работы Фонда президентских грантов — с апреля 2017 года — на его конкурсы было представлено 165 003 проекта. 29 253 из них уже получили поддержку на общую сумму 63 млрд рублей. 7,5 млрд рублей выделены фондом в 2021–2024 годах на конкурсное финансирование некоммерческих организаций на региональном уровне.