Карачаевск, Карачаево-Черкесия, 22 апреля, 2024, 13:22 — ИА Регнум. В Карачевске в Карачаево-Черкеской Республике после обстрела сотрудников полиции был введен план «Сирена». Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов в Telegram-канале.

ИА Регнум Подозреваемые в нападении на полицейских в Карачаево-Черкессии.

«Сегодня ночью в г. Карачаевске преступники совершили жестокое нападение на наряд группы быстрого реагирования МВД по КЧР, осуществлявший суточное дежурство. К большому сожалению, в результате нападения заместитель командира мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции лейтенант полиции Калаханов Мурат Хасанович и полицейский-водитель сержант полиции Гущин Роман Сергеевич погибли на месте происшествия от полученных огнестрельных ранений», — говорится в сообщении главы республики.

По данным Темрезова, третий сотрудник полиции ранен и находится в больнице.

«В настоящее время введен план «Сирена» по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления», — пояснил он.

Глава региона заверил, что семьям погибших и раненного полицейских окажут всю необходимую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля в селе Амурзет в Еврейском автономном округе пьяный местный стрелял в сотрудников полиции, которые приехали по вызову его родственницы. Женщина вызвала правоохранителей, так как мужчина стал угрожать расправой. Он ранил двух из троих прибывших на место полицейских. Сам он погиб, правоохранителей госпитализировали.

В этот же день вечером мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета возле кафе в Дербенте. По информации полициии, стрелявший уехал после этого на автомобиле Lexus LX570. Пострадавшего госпитализировали.