Москва, 22 апреля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Волейболистка Арина Михайлина, выступавшая за подмосковную команду по пляжному волейболу «Заречье-Одинцово», скончалась в возрасте 21 года, сообщила 22 апреля на своём сайте Всероссийская федерация волейбола (ВФВ).

Всероссийская федерация волейбола Арина Михайлина

«Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении федерации.

По данным «МК», тело Михайлиной нашли накануне вечером возле здания общежития МЭИ на 1-й улице Синичкина на юго-востоке Москвы.

Арина Михайлина была игроком молодёжной сборной России. В 2018 году в составе команды выиграла первенство России среди девушек до 17 лет, в 2019 году завоевала бронзу на Спартакиаде для учащихся. Выступала за клубы «Динамо — Водный Стадион», «Заречье».