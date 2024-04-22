Киев, 22 апреля, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Украинского морпеха приговорили к пяти годам заключения за отказ выполнять приказ о форсировании Днепра и закреплении в Крынках, сообщает 22 апреля «Судебно-юридическая газета».

Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что военный ВСУ публично заявил о несогласии с приказом командира роты и отказался его выполнять. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «неповиновение, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке».

При этом сам обвиняемый вину не признал. По его словам, во время боевых действий он получил контузию и заранее предупредил об этом командиров.

Также мужчина сообщил, что у него на иждивении есть ребёнок с инвалидностью и бабушка преклонного возраста.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинские бойцы застрелили замполита и командира, которые принуждали их идти на бесполезный штурм, рассказал военкор Юрий Котенок.

По данным Минобороны, украинское командование целенаправленно бросает личный состав в «мясные штурмы» без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений. По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, в такие атаки бросают неподготовленных бойцов из восточной и центральной частей Украины.

Глава киевского режима Владимир Зеленский, высказываясь против объявления общей амнистии для дезертиров, рассказал о бегстве одного из подразделений, в результате которого украинцы попали в окружение. Многие из них погибли.