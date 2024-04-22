Москва, 22 апреля, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Интерпол приостановил розыск бизнесмена Вячеслава Шеянова, который является фигурантом уголовного дела о растрате 330 млн рублей в РЖД. Об этом 22 апреля написал «Коммерсантъ».

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Отмечается, что международная полицейская организация собирается проверить обоснованность уголовного преследования Шеянова. Это произошло после обращения его голландского адвоката.

По информации издания, Интерпол изучит аргументы адвокатов Шеянова, после чего примет решение либо о возобновлении розыска, либо о его окончательном прекращении.

Фигурантами по этому делу также являются бывший гендиректор дочерней структуры РЖД — «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) Михаил Акулов и руководитель «Мехпрачечная СвЖД» Андрей Воронин.

По данным следствия, в период с 2008 по 2016 год они, используя служебное положение Акулова, похитили 330,5 млн рублей, выделенных в том числе на строительство здания механизированной прачечной в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2024 года Акулова освободили из-под домашнего ареста по решению Мещанского районного суда Москвы. Ему назначили запрет определённых действий, об этом ходатайствовало следствие. Такое же решение суд принял в отношении Воронина.

Акулова арестовали в феврале 2023 года в рамках уголовных дел о мошенничестве и растрате в особо крупном размере. Воронина тогда же арестовали по делу о растрате. Спустя несколько месяцев обоих перевели под домашний арест.