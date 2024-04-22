Москва, 22 апреля, 2024, 13:09 — ИА Регнум. В Кремле проверят информацию о письме президента Швейцарии Виолы Амхерд российскому президенту Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 22 апреля журналистам.

AP/TASS Президент Швейцарии Виолыа Амхерд

«Сейчас мне нечего сказать по этому вопросу. Здесь давайте мы проверим эту информацию и завтра вам сообщим», — сказал представитель Кремля.

21 апреля газета Blick сообщила, что Амхерд направила письмо Путину после его победы на президентских выборах в России 17 марта. По словам пресс-секретаря швейцарского министерства обороны Лоренца Фришкнехта, письмо содержало не поздравления, а «приглашение к диалогу в трудные времена».

Как сообщало ИА Регнум, в послании Амхерд затронула несколько тем с учётом нового срока полномочий российского лидера. Она выразила соболезнования в связи с гибелью людей в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и паводками в ряде регионов РФ.

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