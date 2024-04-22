Берлин, 22 апреля, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Немецкая компания по производству стройматериалов Knauf объявила о передаче российского бизнеса в управление локальному бизнес-менеджеру. Об этом пишет немецкое издание Merkur.

ТАСС/ Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

В опубликованном Knauf пресс-релизе говорится, что компания намерена передать бизнес, в том числе добычу сырья, производства и продажу продукции, под местное управление.

Вместе с тем отмечается, что решение о передаче было продиктовано желанием компании сохранить имеющиеся рабочие места в России. При этом отмечается, что сделка на данный момент не одобрена со стороны российских властей.

Ранее издание Monitor сообщило, что Knauf поставляла материалы на строительные работы, проводимые в Мариуполе. В свою очередь в компании ответили, что у Knauf нет контрактов на поставку продукции в России, добавив, что её могут поставлять множество различных дилеров, независимых от компании.

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября прошлого года Украина признала Knauf «мировым спонсором войны» и внесла в соответствующий список.

Согласно украинскому агентству, немецкая фирма за 2022 год уплатила в федеральный бюджет РФ около 117 млн долларов, а также «способствовала мобилизации своих сотрудников» на спецоперацию. Кроме того, ведомство заподозрило немецкую компанию в «связях» с производством беспилотников в экономической зоне «Алабуга», в Татарстане. Каким образом НАПК пришло к такому выводу, не говорилось.