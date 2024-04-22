Ставрополь, 22 апреля, 2024, 12:59 — ИА Регнум. На месте падения дальнего бомбардировщика Ту-22М3 на Ставрополье обнаружены чёрные ящики, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Администрация Ставропольского края

«На месте падения самолёта обнаружены чёрные ящики — параметрический и речевой самописцы», — сказал собеседник агентства, добавив, что они отправлены на расшифровку в военную лабораторию.

По его словам, поиски четвёртого члена экипажа разбившегося самолёта пока не принесли успеха.

Официально эта информация пока не подтверждена.

Как передавало ИА Регнум, бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение 19 апреля в поле в Красногвардейском округе Ставропольского края. В Минобороны России уточнили, что самолёт возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи.

По предварительным данным, причиной инцидента могла стать техническая неисправность. Кроме того, в ведомстве добавили, что бомбардировщик летел без боекомплекта на борту.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров уточнял ранее, что некоторые члены экипажа бомбардировщика катапультировались с борта. По его словам, двоих лётчиков нашли живыми в поле. Их госпитализировали. Третий член экипажа погиб. Кроме того, после крушения начались поиски ещё одного лётчика.