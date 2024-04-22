* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 22 апреля, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Трудный период ожидает киевский режим с середины мая. Об этом заявил начальник Главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) в интервью украинской службе «Би-би-си».

Gov. ua

По его словам, Украину ждёт довольно тяжёлая ситуация, проблемы будут с середины мая, причём это касается происходящего как на поле боя, так и во внутренней политике.

По его словам, сложности на фронте начнутся, когда российская армия перейдёт в крупное наступление в Донбассе. При этом он признал, что ВСУ уже давно испытывают системные проблемы.

Как передавало ИА Регнум, на Украине президентские выборы должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация — в мае. Глава киевского режима Владимир Зеленский утратит легитимность после 21 мая. В декабре 2023 года он заявил, что украинцы якобы не желают проведения выборов. При этом, по его словам главы, проводить их сейчас «не ко времени».

Бывший американский разведчик Скотт Риттер 20 апреля заявил, что российская армия в июле добьётся серьёзных военных побед на нескольких направлениях в зоне проведения СВО, что станет причиной возникновения тревоги у сторонников Украины. Эксперт отметил, что Конгресс США будет продолжать накачивать Киев деньгами, пока на Украине не закончатся способные воевать люди.

Обозреватель Forbes Викрам Миттал 21 апреля написал, что летнее наступление ВС России обернётся катастрофой для ВСУ. По его мнению, российские силы планируют вести обстрелы ракетами и беспилотниками энергетических объектов на контролируемой Киевом территории, чтобы лишить украинские войска возможности создавать и поставлять дроны на передовую, после чего, нарастив силы и доукомплектовав передовые подразделения, нанести удары.

Глава МИД России Сергей Лавров 19 апреля заявил, что Москва убеждена в необходимости продолжения спецоперации. Он отметил, что российская сторона готова к переговорам, однако разговоры с Зеленским бессмысленны.