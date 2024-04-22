Москва, 22 апреля, 2024, 12:32 — ИА Регнум. У Москвы есть право ответить Вашингтону на его решение о краже российских активов. Об этом 22 апреля написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Вашингтон пошёл на откровенно неправовое решение, совершив кражу. У нашей страны теперь есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам», — заявил Володин.

Он отметил, что такой шаг США подорвёт доверие к ним со стороны других стран, бизнеса и частных инвесторов, разрушит принцип неприкосновенности собственности, нанесёт ущерб международному праву, создав прецедент, в результате которого любое государство будет вправе поступать подобным образом.

По словам спикера Госдумы, США приняли закон в отношении российских активов, чтобы спровоцировать Евросоюз на такой же шаг, который окажется для европейской экономики разрушительным.

Он привёл цифры, согласно которым из заблокированных по всему миру $280 млрд только $5-6 млрд находятся в США, а основная часть активов (€210 млрд) заморожена в ЕС.

Кроме того, Володин подчеркнул, что в США перестали верить в победу киевского режима, поэтому готовы давать только кредиты либо не свои деньги.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. «За» высказались 360 конгрессменов, «против» — 58. Теперь этот вопрос должен решить Сенат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такое решение Вашингтона — это воровство с целью финансирования терактов киевского режима против России.

Сенатор Екатерина Алтабаева отметила, что решение США открывает «ящик Пандоры» и подрывает отношения двух стран. Она заверила, что конфискация суверенных российских активов американскими властями непременно повлечёт за собой ответные меры со стороны России.

По мнению председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, наглое и разрушительное решение по российским активам не принесёт ничего положительного международной политике.