Москва, 22 апреля, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Россия и Китай провели почти полную дедолларизацию торгово-экономических связей, заявил 22 апреля на заседании Совета глав субъектов РФ при Министерстве иностранных дел глава ведомства Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Более 90% взаимных расчётов России и Китая переведены в национальные валюты, подчеркнул министр.

«Активно развивается российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество, невзирая на настойчивые попытки государств коллективного Запада вставлять, как говорится, палки в колеса. Произошла практически полная дедолларизация двусторонних экономических связей. Сегодня более 90% взаимных расчётов переведены в национальные валюты», — заявил Лавров.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в 2023 году взаимный товарооборот между Россией и Китаем вырос, установив рекорд — $227,7 млрд. При этом свыше 90% расчётов между странами проводятся в рублях и юанях, отметил он.

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля заявил, что Россия продолжит создавать безопасные логистические коридоры с партнёрами из дружественных стран. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 12 декабря отметил, что к 2030 году доля дружественных России стран во взаимной торговле может вырасти до 90%.

Запад использует доллар как оружие для решения политических задач, отмечал Лавров в январе 2024 года в ходе встречи шерп и су-шерп БРИКС в Москве. При этом вопрос создания единой валюты БРИКС едва ли имеет перспективу на сегодняшнем этапе, заявлял министр. В апреле 2024 года заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что БРИКС рассматривает вариант создания платформы, которая объединит финансовые системы стран — участниц организации.