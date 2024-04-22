Москва, 22 апреля, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 22 апреля заявил, что ему неизвестно об официальных предложениях приравнять военных корреспондентов к участникам боевых действий.

ТАСС/ Bashar Taleb/APA Images via ZUMA Press Wire

«Мне неизвестно, чтобы были какие-то официальные инициативы на этот счёт», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что эта тема неоднократно поднималась. По его словам, есть большая разница между работой, которую выполняют военкоры, и той работой, которую выполняют непосредственно военнослужащие с оружием в руках.

«Поэтому здесь существуют разные точки зрения, но мне неизвестно о каких-то официальных инициативах в этой связи», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что после гибели военного корреспондента «Известий» Семёна Ерёмина в Госдуме и Общественной палате предложили уравнять в правах журналистов, работающих в зоне СВО, и военных. По мнению авторов инициативы, корреспонденты рискуют жизнью ради того, чтобы рассказать правду и показать всё происходящее на фронте, поэтому также должны быть защищены социально и юридически.

Один из вариантов — присваивать сотрудникам редакций статус участников боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, Ерёмин погиб 19 апреля при выполнении служебных обязанностей в Запорожской области. Во время съёмки репортажа журналиста смертельно ранило в результате атаки украинского FPV-дрона.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала убийство военкора «Известий» кровавым преступлением. Дипломат выразила соболезнования родным и близким журналиста, до последней минуты жизни выполнявшего профессиональный долг. Захарова добавила, что Россия требует от профильных международных организаций и правозащитных структур решительно осудить очередное жесткое убийство российского журналиста, так как молчанием они выдают карт-бланш киевскому режиму на новые террористические атаки.

Семён Ерёмин работал в зоне спецоперации с её начала. Корреспондент одним из первых сделал материалы о беспилотниках «Ланцет» и системе «Солнцепёк». В марте 2022 года Ерёмин делал репортажи из Волновахи (ДНР) в ходе освобождения города российскими войсками. Ему было 42 года.