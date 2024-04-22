Москва, 22 апреля, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Министерство обороны России в ответ на возможное размещение в Польше ядерного оружия будет делать всё необходимое, чтобы гарантировать безопасность страны. Об этом 22 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Военные будут анализировать реализацию таких планов, и будут делать все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти республики готовы пойти на размещение на территории страны американского ядерного оружия. Польша является союзником НАТО, поэтому у Варшавы есть обязательства, а это значит, что страна «просто реализует общую политику», отметил он.

По словам военного эксперта полковника в отставке Виктора Литовкина, ядерная угроза со стороны Запада повышается, поэтому Россия будет вынуждена предпринять ответные меры. В их число может войти ввод в стратегические ракетные комплексы адресов британских баз или складов, где будут храниться американские атомные бомбы.