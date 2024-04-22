Москва, 22 апреля, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшее время лично обсудят вопрос о пребывании в Армении военной базы РФ, заявил журналистам 22 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Известия/Дмитрий Коротаев

Так он ответил на вопрос, нет ли у Кремля опасений, что вслед за предстоящим выводом российских пограничников Ереван может потребовать и вывода с территории страны военной базы РФ.

Негативных сигналов от Еревана по данному вопросу не поступало, отметил Песков.

«Никаких сигналов на этот счёт не было. Мы ожидаем, что уже в краткосрочной перспективе президенту Путину и премьер-министру Пашиняну представится возможность обсудить эти и при необходимости другие актуальные вопросы лично», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, российские миротворцы выполняли миссию в Нагорном Карабахе на основании трёхстороннего соглашения, заключённого 10 ноября 2020 года между Москвой, Баку и Ереваном. Владимир Путин в сентябре 2023 года подчеркнул, что миротворцы делают всё для защиты мирного населения в Карабахе.

Также президент, комментируя переход Карабаха под контроль Баку, подчеркнул, что Ереван официально отказался от притязаний на регион, признав его частью Азербайджана, и не известил об этом Москву. Песков 17 апреля подтвердил, что миротворческий контингент начали выводить из Нагорного Карабаха.

Миротворцы уходят прежде всего потому, что защищать стало некого — Ереван признал суверенитет Баку над Нагорным Карабахом и около 100 тысяч армян покинули регион, отмечал ранее обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян.