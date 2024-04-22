Москва, 22 апреля, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Специалисты завершили подготовку к старту навигации московских причалов и набережных. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Москва. Берсеневская набережная

«После зимы на 44 причалах тщательно промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, провели пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов», — сказал он и напомнил, что старт навигации намечен на 24 апреля.

Специалисты отремонтировали гранитные и бетонные основания причалов, а также заменили изношенные резиновые отбойники. Для того чтобы обеспечить безопасность пассажиров, была обновлена разметка ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.

В порядок после зимы привели 78 набережных в Москве, в том числе в центре столицы.

«Провели пескоструйную промывку гранитных парапетов и чугунных перильных ограждений, обновили сходы к воде и прогулочные тротуары», — добавил Бирюков.

Ранее Бирюков сообщил о планах по капительному ремонту более 700 крыш многоквартирных домов в Москве. Специалисты полностью заменят кровельное покрытие, отремонтируют стыки плит, ограждения, места примыкания кровли к фронтонам и карнизам. По словам Бирюкова, больше всего крыш будет обновлено в центре города.