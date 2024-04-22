* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 22 апреля, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Жажда славы сгубила перебежчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолёт и которого нашли мёртвым в Испании в феврале 2024 года. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) в интервью украинской службе «Би-би-си».

Пресс-служба президента Украины

По его словам, это классическая психологическая ошибка людей, у которых появляются деньги, и они расслабляются, якобы смотрят за своей безопасностью, но желание славы застилает глаза.

«Они начинают говорить: «Ты знаешь, кто я? Вот ты же никому, только вот тебе говорю». Потом начинают приглашать девушек из РФ, знакомых им из прошлого, рассказывать, сколько у них теперь много денег, как замечательно они живут в Испании и так далее», — сказал Буданов.

Он добавил, что пришлось бы употребить непечатные выражения, чтобы рассказать, какие выводы сделало ГУР из этой ситуации. По его словам, ГУР следовало «присматривать» за перебежчиком.

Как сообщало ИА Регнум, в августе прошлого года военный лётчик Кузьминов угнал на Украину вертолёт Ми-8. Бойцы ВСУ убили двух членов экипажа, которые находились в вертолёте и пытались помешать перебежчику. За это Кузьминов получил от киевского режима вознаграждение в размере $500 тыс. (46 млн рублей). ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене.

В 2024 году в середине февраля стало известно, что труп Кузьминова с огнестрельными ранениями нашли в Вильяхойосе в Испании. Как заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, Кузьминов стал моральным трупом ещё тогда, когда планировал своё преступление.

Как сообщила 31 марта газета The New York Times, в Кузьминова выстрелили шесть раз, после чего по трупу проехала машина.

Испанская газета El Mundo писала, что властям страны с первого дня было известно о прибытии лётчика-перебежчика из РФ. Уточняется, что он «наделал много шума с деньгами», которые имел при себе.