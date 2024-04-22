Москва, 22 апреля, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Сайты изданий The Moscow Post, «Русский криминал», «Компромат-Групп» и «Полит. ру» заблокированы за размещение фейков. Об этом сообщили 22 апреля в пресс-службе Роскомнадзора.

Известия/Сергей Коньков

Издания неоднократно размещали на сайтах недостоверную общественно значимую информацию. Доступ к ним ограничен в соответствии со статьёй 15.3-2 закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», сообщает Lenta.ru.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Роскомнадзор ограничил доступ в России к сайту международной неправительственной организации «Репортёры без границ», основанной во Франции в 1985 году. Заявленная цель организации — защита права на свободу информации.

Издание «Полит. ру», отмечали в Роскомнадзоре, размещало информацию, направленную на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране.

Ведомство письменно предупредило сервис по изучению иностранных языков Duolingo о запрете публикации материалов, пропагандирующих ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ). В РКН напомнили, что за пропаганду этого движения в России предусмотрен штраф, кроме того, нарушения могут повлечь за собой блокировку доступа к ресурсу.