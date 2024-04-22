Балашиха, Московская область, 22 апреля, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение двум мужчинам, причастным к убийству бизнесмена в Балашихе. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба подмосковного управления ведомства.

Кадр из видео

«В ходе расследования у следствия появились данные о причастности к убийству двух мужчин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они, используя травматический пистолет, переделанный под боевое огнестрельное оружие, выстрелили в предпринимателя. Пули попали в голову и туловище. Бизнесмен скончался на месте.

Фигурантам предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и незаконном обороте оружия. Они объявлены в розыск.

На месте преступления следователи изъяли пистолет, пули и гильзы, а также вещи потерпевшего и биологические следы. Следствие будет просить суд об аресте обвиняемых.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3883576" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, тело убитого мужчины 1963 года рождения нашли утром рядом с домом. Личность убитого установили позднее, стало известно, что это местный предприниматель и хозяин торговой точки. По данным Telegram-канала «ЧП Москва», в мужчину выстрелили пять раз. Нападавшего объявили в розыск.

По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Киллер бросил пистолет на месте преступления.

По информации Telegram-канала «112», преступнику удалось вылететь в Турцию из Шереметьево вместе с водителем, который увёз киллера с места убийства.