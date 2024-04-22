Токио, 22 апреля, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Заявленная помощь Японии Украине превысила $12 млрд, сообщил генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси 22 апреля в ходе пресс-конференции.

. Валерий Шарифулин/ТАСС

Он отметил, что на текущий момент страна заявила об оказании помощи киевскому режиму на общую сумму $12,1 млрд. Япония продолжит взаимодействовать с другими странами, в первую очередь с США и государствами «Группы семи» (G7), для установления «справедливого и продолжительного мира на Украине».

Ранее власти Японии заявляли о помощи Украине в размере $7,6 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года премьер-министр Фумио Кисида заявлял, что японские власти окажут помощь Киеву в размере $4,5 млрд напрямую и через Всемирный банк. Отмечалось, что средства пойдут на поддержку 29 программ социальной помощи «наиболее уязвимому населению Украины».