* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 22 апреля, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Российский перебежчик Максим Кузьминов, которого обнаружили мёртвым в Испании, не заботился о своей безопасности из-за желания славы. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесён в РФ в список террористов и экстремистов).

Соцсети Максим Кузьминов

«Это, к сожалению, классическая психологическая ошибка людей, когда люди расслабляются, у них появляются деньги, и они якобы смотрят за своей безопасностью. Но вместе с тем желание славы застилает глаза всем. И они начинают говорить: «Ты знаешь, кто я?», «Вот ты же никому, только вот тебе говорю», — рассказал Буданов в интервью украинской службе «Би-би-си».

По его словам, Кузьминов приглашал в Испанию девушек из России, рассказывал им о своей жизни там. Также Буданов добавил, что это в том числе ошибка ГУР, поскольку за перебежчиком из РФ надо было присматривать, а не верить тому, что он «взрослый и знает, как быть».

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года бывший российский пилот Максим Кузьминов посадил угнанный им из РФ вертолёт в Харьковской области. Штурмана и бортмеханика, которые не знали о намерениях Кузьминова, после приземления расстреляли.

Кузьминов заявлял, что получил за это на Украине 500 тыс. долларов. Спустя некоторое время он перебрался в Испанию.

Испанская газета El Mundo писала, что властям страны с первого дня было известно о прибытии лётчика-перебежчика из РФ. Уточняется, что он «наделал много шума с деньгами», которые имел при себе.

В феврале 2024 года испанские СМИ сообщили о смерти Кузьминова в Вильяхойосе.

Факт смерти перебежчика подтвердило Главное управление разведки минобороны Украины.

Позже американская газета New York Times сообщила, что убийцы Максима Кузьминова выстрелили в него шесть раз, а после переехали тело на машине.

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