Москва, 22 апреля, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Дискуссия в мире о «формуле Зеленского» нужна была США для отвлечения внимания от выделения нового пакета помощи для поддержки террористической деятельности киевского режима. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

РИА Новости/Валерий Мельников

«Эти разговоры со стороны Соединённых Штатов, их политологов, со стороны тех, кого они рекрутировали на международной площадке в поддержку так называемой «формулы Зеленского», — всё это призвано было отвлечь внимание от очередного транша на поддержку террористической деятельности вот этих преступников на Банковой», — рассказала Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, палата представителей Конгресса США вечером 20 апреля приняла законопроект о выделении 61 млрд долларов для оказания военной помощи киевскому режиму. «За» проголосовали 311 конгрессменов, «против» — 112.

В этот же день Мария Захарова заявила, что выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню со стороны США только усугубит кризисные явления. Она назвала очередной транш киевскому режиму прямым спонсированием террористической деятельности.

Политический обозреватель Евгений Крутиков прокомментировал ИА Регнум выделение США военной помощи Украине на 61 млрд долларов.

Выделение Штатами финансовых средств для оказания военной помощи Киеву вовсе не состоит в буквальной передаче денег киевскому режиму, пояснил эксперт. Значительная доля выделяемых средств не покинет территорию США. Просто американские власти, как это уже делалось ранее, организуют поставки некоторых имеющихся на складах вооружений, оценив их в определённую сумму.