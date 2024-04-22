Москва, 22 апреля, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Военная помощь США Тайваню является прямым вмешательством во внутренние дела Китая, заявила 22 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Global Look Press/MFA Russia

«Помощь военная Тайваню — это прямое вмешательство во внутренние дела Китая», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

По её словам, это не принесёт стабильности в регионе, по которому США «проходятся как по своему дому, что вызывает большое количество в том числе и кризисных явлений».

«Тенденции будут ровно противоположными», — заключила дипломат.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности Тайваню. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, 112 выступили против. Согласно документу, предполагаемая сумма выделяемой Украине помощи составит порядка 61 миллиарда долларов.

Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, финансовая поддержка Киева не только усугубляет ситуацию, но является прямым спонсированием его террористической деятельности. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что новая военная помощь США Украине не спасёт киевский режим от неизбежного поражения, а лишь ненадолго продлит его жизнь.