Москва, 22 апреля, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Четвёртый день подряд продолжает сокращаться количество жилых домов, подтопленных в результате паводков. Об этом сообщают оперативные службы России.

Кадр из видео МЧС России/ ТАСС

Так, по состоянию на утро 22 апреля в 190 населённых пунктах и 172 садовых товариществах подтоплены 14 743 жилых дома, что меньше на 537 по сравнению с прошлым утром. Кроме того, на данным момент подтоплено 29 тыс. приусадебных участков, что на 735 меньше, чем утром в воскресенье, сообщили оперативные службы ТАСС.

Вместе с тем в регионах, затронутых паводками, подтопленными остаются 76 низководных мостов и 93 участка автодорог.

Как передавало ИА Регнум, к утру понедельника уровень воды также снизился в реке Тобол у Кургана, опустившись на 7 см, до отметки 988 см. До этого губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что уровень воды в Кургане стабилизировался и пошёл на спад.

Он подчеркнул, что на данный момент основной задачей является поддержание дамбы до снижения уровня воды ниже опасного.

В то же время губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил об обнаружении караульными протечки дамбы в городе Ишиме. По его словам, опасный участок незамедлительно укрепили мешками с песком. Моор отметил, что вместе с патрульными он также осмотрел около 1,5 км вдоль дамбы.

До этого, 20 апреля, паводковые воды размыли временную насыпь около посёлка Плодопитомник, который находится на границе с городом Ишимом.

При этом дамба, возведённая для защиты населённого пункта и садоводческих товариществ, исправна.