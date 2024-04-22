* Буданов — запрещённая в России организация

Киев, 22 апреля, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Украину с середины мая — начала июня ожидает тяжёлая ситуация. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесён в РФ в список террористов и экстремистов).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это тяжёлый период будет. Середина мая — начало июня», — рассказал Буданов в интервью BBC.

Он пояснил, что сложности на фронте начнутся, когда Вооружённые силы России начнут крупное наступление в Донбассе. Глава ГУР сообщил, что РФ будет применять «комплексный подход», детали которого он не раскрыл.

Кроме того, Буданов добавил, что сложности для Украины заключаются ещё и в том, что на позициях не хватает военных.

«Хоть ты миллион дронов туда отправь, пока люди не зайдут — ничего не будет», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, по мнению аналитика Центра геостратегических исследований Лукаса Лейроса, даже принудительная мобилизация не поможет Украине избежать краха. Он считает, что киевский режим ожидает скорый коллапс.

По его мнению, базовая подготовка, предлагаемая в ВСУ, уже доказала свою неэффективность и неспособность подготовить настоящих военных.

Ранее американская газета The New York Times написала, что Киев принятием закона о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет может уничтожить целое поколение молодых украинцев.