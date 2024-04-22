Два человека пострадали при пожаре на заводе в Воронеже
Воронеж, 22 апреля, 2024, 10:24 — ИА Регнум. При пожаре на заводе в Воронеже пострадали два человека, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба МЧС России.
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«В Воронеже площадь пожара — 500 квадратных метров. Пострадали два человека», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар локализован, сотрудники МЧС вынесли из здания четыре пропановых баллона и один кислородный.
Как сообщало ИА Регнум, пожар вспыхнул на машиностроительном заводе в Воронеже. Возгорание произошло в цехе по производству электрооборудования. На место прибыли 13 единиц техники.