Воронеж, 22 апреля, 2024, 10:24 — ИА Регнум. При пожаре на заводе в Воронеже пострадали два человека, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба МЧС России.

Кадр из видео

«В Воронеже площадь пожара — 500 квадратных метров. Пострадали два человека», — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3883559" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Отмечается, что пожар локализован, сотрудники МЧС вынесли из здания четыре пропановых баллона и один кислородный.

Как сообщало ИА Регнум, пожар вспыхнул на машиностроительном заводе в Воронеже. Возгорание произошло в цехе по производству электрооборудования. На место прибыли 13 единиц техники.