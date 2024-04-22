Донецк, 22 апреля, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) обнаружили в Авдеевке несколько заминированных схронов, в том числе с иностранным вооружением, сообщили в управление ФСБ по Донецкой Народной Республике.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что схроны были оставлены военными ВСУ при отступлении. В схронах были найдены 27 ручных наступательных гранат, 41 граната Ф1, 50 осколочных гранатомётных выстрелов иностранного производства, 13 выстрелов ПГ7л и ПГ7с, а также 47 выстрелов TG-50.

Кроме того, сотрудники ФСБ обнаружили более 10 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию иностранного производства, а также свыше 700 155-мм снарядов натовского образца и 139 танковых снарядов иностранного производства.

В ведомстве добавили, что среди оружия были и медицинские шприцы с веществом неизвестного происхождения.

Как передавало ИА Регнум, ранее сотрудники Росгвардии нашли на территории Луганской Народной Республики очередной тайник украинской армии с оружием и боеприпасами, в том числе французского производства.

На освобождённой в ходе спецоперации территории ЛНР сотрудники международного противоминного центра Минобороны России обнаружили схрон с образцами западного оружия.

Инженерные подразделения Росгвардии 4 апреля обнаружили заминированный тайник с иностранным вооружением, заготовленный ВСУ при отступлении. Выяснив, что помещение заминировано, специалисты УФСБ уничтожили найденное вооружение на месте накладными зарядами.