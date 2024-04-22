Воронеж, 22 апреля, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на машиностроительном заводе в Воронеже, сообщает 22 апреля пресс-центр управления МЧС по региону.

РИА Новости / Дмитрий Макеев

«В 08:55 в МЧС России по Воронежской области поступило сообщение о загорании в цехе по производству электрооборудования», — говорится в сообщении.

Пожарные прибыли по адресу улица Солнечная, 33. Здесь находятся предприятия «Эникмаш-в» и «Элмаш». На месте работают 13 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года в Воронеже вспыхнул пожар на нефтебазе на улице Димитрова. Загорелся резервуар с топливом, на месте работали более 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв в результате ЧП не было.