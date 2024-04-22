Москва, 22 апреля, 2024, 09:46 — ИА Регнум. Международная организация уголовной полиции Интерпол приостановила розыск Вячеслава Шеянова — фигуранта дела о растрате 330 млн рублей, выделенных РЖД в том числе на строительство здания механизированной прачечной в Екатеринбурге, сообщает «Коммерсантъ».

Гавриил Григоров/ТАСС

Отмечается, что Интерпол заблокировал его личные данные в своей базе. Это произошло после обращения в международную полицейскую организацию голландского адвоката предпринимателя.

По данным издания, международная организация изучит аргументы адвокатов Шеянова, после чего будет принято решение либо об окончательном прекращении розыска, либо о его возобновлении.

Шеянова объявили в розыск в октябре 2022 года после заочного ареста по решению Мещанского суда Москвы. Ещё два фигуранта данного уголовного дела — бывший глава ФПК Михаил Акулов и генеральный директор ООО «Мехпрачечная СвЖД» Андрей Воронин.

По версии следствия, в период с 2008 по 2016 год они похитили 330,5 млн рублей, используя служебное положение Акулова.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявление главы организации Юргена Штока о готовности оказать поддержку расследованию, которое ведут в РФ после теракта в «Крокус Сити Холле», заявила, что западные страны пытаются втянуть Интерпол в свою политическую игру, целью которой является отключение России от информационных ресурсов организации и дальнейшее исключение её из состава Интерпола.