Карачаевск, Карачаево-Черкесия, 22 апреля, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено по факту нападения на троих полицейских в Карачаево-Черкесии, сообщает 22 апреля пресс-служба следственного управления СК по республике.

РЕН ТВ

По данным следствия, неизвестный несколько раз выстрелил в наряд полиции в Карачаевске из огнестрельного оружия. Затем он похитил табельное оружие полицейских и боеприпасы к нему.

«От полученных ранений двое пострадавших скончались на месте, третий потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов, хищении оружия и боеприпасов (ст. 317, ч. 1 ст. 222, п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ).

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые действия и мероприятия, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, нападение на полицейских произошло в районе «Нижнего рынка» в Карачаевске, в республике ввели план «Сирена». По некоторым данным, злоумышленников было двое, они скрылись на серебристой «Гранте» или белой «Приоре».