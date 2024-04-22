Москва, 22 апреля, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Два российских штурмовика группировки войск «Восток» вступили в бой с восемью украинскими военными и заняли укреплённые позиции ВСУ в районе Волновахи на южнодонецком направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

РИА Новости

«Штурмовые группы мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» из Приморья захватили укреплённые позиции ВСУ в районе Волновахи», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что штурмовая группа под командованием офицера с позывным Саваль успешно провела разведку боем и зачистила укреплённые позиции ВСУ.

«В этом бою с нашей стороны было всего два штурмовика против восьми солдат противника», — уточнили в Минобороны.

Там также добавили, что несколько военных ВСУ удалось взять в плен.

Как передавало ИА Регнум, 21 апреля экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России уничтожили опорный пункт и личный состав Вооружённых сил Украины на южнодонецком направлении. При выполнении задачи по поражению целей использовались фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

Экс-разведчик США Скотт Риттер днём ранее, 20 апреля, заявил, что российская армия добьётся серьёзных военных побед в июле.

Экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор 19 апреля заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский попытается сбежать с Украины после разгрома ВСУ армией России.