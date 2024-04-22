Орск, Оренбургская область, 22 апреля, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Украинский агент Владимир Головченко, подорвавший автомобиль бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова, был зарегистрирован в городе Орске Оренбургской области. Он приезжал туда с женой, сообщает 22 апреля «Газета.Ru».

Кадр из видео

Жительница Орска Светлана Арипова узнала Головченко на снимках и видеозаписях из зала суда. Она рассказала, что вместе с женой-украинкой мужчина приезжал к своему деду, когда тот заболел. Жена Головченко, имеющая медицинское образование, оказывала пожилому родственнику помощь.

Проживающая по соседству Арипова зарегистрировала Головченко в своём доме по просьбе его деда. По её словам, мужчине нужна была прописка, но в Орске он не жил, а только приезжал туда. Примерно два года назад Головченко перестал появляться в городе, связаться с ним Арипова не смогла.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, в котором находился бывший подполковник СБУ Василий Прозоров. Его госпитализировали с травмой ноги. ФСБ сообщила 16 апреля о задержании подозреваемого в подрыве машины — гражданина России Владимира Головченко. Он признался, что был завербован СБУ и получил задание убить Прозорова. Головченко признал вину в покушении на бывшего сотрудника украинской спецслужбы, его арестовали до 12 июня.