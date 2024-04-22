Орск, Оренбургская область, 22 апреля, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Украинский агент Владимир Головченко, которого обвиняют в покушении на жизнь бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, имел регистрацию в городе Орске Оренбургской области. Об этом заявила журналистам местная жительница Светлана Арипова.

Кадр из видео

Она пояснила, что узнала мужчину по фотографиям и видеозаписям, сделанным в зале суда. Арипова отметила, что оформила Головченко регистрацию в своём доме на Беломорской улице.

Мужчина бывал по указанному адресу вместе с супругой, которая является медиком. Головченко приезжал к своему деду, когда тому было плохо, а его жена оказывала помощь больному.

Арипова также подчеркнула, что украинский агент не жил в этом доме, но приезжал отметиться.

«Так как ему была нужна прописка, дед попросил, я его прописала, (но он) не жил с нами», — сказала женщина, слова которой приводит vz.ru.

Она утверждает, что Головченко не появлялся в Орске примерно два последних года. Арипова указала на то, что пыталась связаться с ним, чтобы снять с регистрации, но не могла дозвониться всё это время.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля появилась информация о покушении на Василия Прозорова в Москве. Машину экс-сотрудника СБУ подорвали, когда он сел в салон и завел двигатель. Мужчина получил травму ноги, его госпитализировали.

18 апреля суд арестовал Владимира Головченко по обвинению в покушении на Прозорова. Он пробудет под стражей до 12 июня. 19 апреля под арест отправили Ивана Паскаря, доставившего исполнителю подрыва компоненты бомбы.

Федеральная служба безопасности установила, что компоненты для бомбы, используемой для взрыва, в Россию отправила жительница Варшавы. Силовики задержали курьера, который привёз груз в Москву. Он получил посылку в Литве.

Прозоров ушёл со службы в СБУ в 2018 году. В марте 2019 года он объявил, что сотрудничал с российскими спецслужбами с февраля 2014 года. Прозоров отметил, что решился на такой шаг по идеологическим мотивам из-за госпереворота на Украине.