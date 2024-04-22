Кито, 22 апреля, 2024, 08:07 — ИА Регнум. Начальника тюрьмы города Портовьехо Дамиана Парралеса убили в день референдума, на котором граждане голосуют по вопросу об усилении мер борьбы с преступностью в Эквадоре. Об этом 21 апреля сообщил новостной портал Primicias.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что Парралеса застрелили в момент, когда он обедал в заведении с родственниками и друзьями. Предполагается, что убийство носит заказной характер.

Парралес занял должность начальника тюрьмы в Портовьехо лишь пять дней назад. На месте происшествия работают полиция и военные.

В Эквадоре проходит референдум, на голосование вынесено 11 вопросов, большая часть которых касается мер борьбы с преступностью в стране. В частности, предлагается использовать армию для борьбы с бандами, продление тюремных сроков за торговлю и распространение наркотиков и ослабление препятствий для экстрадиции обвиняемых в преступлениях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в начале января текущего года президент Эквадора Даниэль Нобоа, победивший на выборах на пост главы государства 15 октября, объявил о начале действия в стране режима внутреннего вооружённого конфликта на фоне массовых беспорядков с вооружёнными нападениями и захватом заложников в различных городах.

Беспорядки в стране начались после побега из заключения Адольфо Масиаса (Фито) — главаря наркокартеля (сбежал 7 января) и Фабрисио Колон Пико — главы другой крупной банды (сбежал 9 января). После их побега группа бандитов захватила заложников, ворвавшись в студию эквадорского телеканала TC в Гуаякиле во время прямого эфира.

Кроме того, заключённые взяли в заложники сотрудников, в том числе охрану в тюрьмах. В местах заключения начались бунты. Режим ЧП ввели на 60 дней, чтобы навести порядок в местах заключения.

В апреле президент Нобоа объявил чрезвычайную ситуацию национального масштаба в связи с серьёзным кризисом в энергетической системе страны. Действие указа продлится 60 дней, он предписывает мобилизовать полицию и вооружённые силы, чтобы обеспечить безопасность важнейших объектов инфраструктуры для предотвращения диверсий, террористических атак и иных угроз.