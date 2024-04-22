Москва, 22 апреля, 2024, 07:42 — ИА Регнум. Российские специалисты создали цифровую систему «Пятница» для защиты важных объектов от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил журналистам её разработчик.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

Комплекс планируют показать на форуме «Армия-2024», который пройдёт в августе в подмосковной Кубинке.

«Это программное решение, объединяющее всё в единый центр. Мы почерпнули лучшее из промышленности и кибербезопасности, сливая всё воедино и получая таким образом возможность управлять разрозненными устройствами на больших площадных объектах», — сказал разработчик, которого цитирует телеканал «Царьград».

Он отметил, что «Пятница» позволит выбрать оптимальный тип воздействия на вражеский дрон с учётом различных факторов. Собеседник также объяснил название системы. Разработчик признался, что комплекс назвали в честь пятницы, поскольку идея его создания пришла именно в этот день недели.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля появилась информация о том, что российские инженеры создали новейшую комплексную систему защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов. Она может выявлять и подавлять БПЛА несколькими способами.

При создании системы опирались на различные принципы, которые были объедены в один комплекс. Это позволило добиться наибольшей надёжности аппаратуры и уменьшить количество ложных срабатываний.