В России создали систему «Пятница» для защиты важных объектов от дронов
Разработчик: в РФ создали систему «Пятница» для защиты важных объектов от дронов
Москва, 22 апреля, 2024, 07:42 — ИА Регнум. Российские специалисты создали цифровую систему «Пятница» для защиты важных объектов от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил журналистам её разработчик.
Комплекс планируют показать на форуме «Армия-2024», который пройдёт в августе в подмосковной Кубинке.
«Это программное решение, объединяющее всё в единый центр. Мы почерпнули лучшее из промышленности и кибербезопасности, сливая всё воедино и получая таким образом возможность управлять разрозненными устройствами на больших площадных объектах», — сказал разработчик, которого цитирует телеканал «Царьград».
Он отметил, что «Пятница» позволит выбрать оптимальный тип воздействия на вражеский дрон с учётом различных факторов. Собеседник также объяснил название системы. Разработчик признался, что комплекс назвали в честь пятницы, поскольку идея его создания пришла именно в этот день недели.
Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля появилась информация о том, что российские инженеры создали новейшую комплексную систему защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов. Она может выявлять и подавлять БПЛА несколькими способами.
При создании системы опирались на различные принципы, которые были объедены в один комплекс. Это позволило добиться наибольшей надёжности аппаратуры и уменьшить количество ложных срабатываний.