Одесса, Украина, 22 апреля, 2024, 07:42 — ИА Регнум. Складские помещения и сельхозтехника получили повреждения в результате взрывов в Одесской области на Украине. Об этом 22 апреля сообщило оперативное командование Вооружённых сил Украины (ВСУ), отвечающее за южное направление.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Уточняется, что в результате взрывов, произошедших в ночь на 22 апреля, в Одесской области повреждены склады и сельхозтехника. Других подробностей не приводится.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские войска 21 апреля нанесли точечный удар баллистической ракетой по транспортно-логистическому объекту портовой инфраструктуры Одесской области Украины. Глава военной администрации региона Олег Кипер подтвердил нанесение ударов, но уточнять, куда они нанесены, не стал.

Мэр Одессы 21 апреля сообщил об ударе по припортовой инфраструктуре в городе. По информации украинских СМИ, взрыв прогремел через несколько минут после того, как объявили воздушную тревогу.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 20 апреля заявил, что российские войска нанесли удары по городу Южному в Одесской области. По информации подпольщиков, там находится припортовый завод.