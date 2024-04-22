Новый, 789-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием об успехах штурмовых групп мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» из Приморья, захвативших укреплённые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Волновахи в Донецкой Народной Республике (ДНР). Видеокадры и обстоятельства штурма обнародовало 22 апреля Минобороны. Там же отметили боевые заслуги группы под командованием офицера с позывным Саваль: во время разведки боем и зачистки двоим российским штурмовикам противостояли восемь боевиков ВСУ. Тем не менее нескольких из них удалось взять в плен, заявили в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Тем временем на авдеевском направлении опорный пункт и бронетехнику противника уничтожил экипаж танка Т-90М группировки войск «Центр» Вооружённых сил России. Уточняется, что огонь вёлся с расстояния до 10 км с применением 125-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов.

На южнодонецком направлении «опорник» и личный состав ВСУ уничтожили экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России.

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При выполнении задачи использовались фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)

Подробности — в трансляции ИА Регнум