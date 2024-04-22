Молчановский район, Томская область, 22 апреля, 2024, 07:21 — ИА Регнум. В селе Могочино в Томской области начались первые подтопления из-за разлива реки Оби, уровень которой за сутки поднялся на 115 см. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщил губернатор региона Владимир Мазур.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

«Главное внимание — паводковой обстановке. В Молчаново вода отступает, в Могочино, наоборот, уровень Оби поднялся на 115 сантиметров за сутки. Есть первые подтопления», — написал глава региона в Telegram-канале.

Как указал Мазур, в Могочино в связи со сложившейся ситуацией организовали пункт временного размещения, который будет задействован в случае необходимости.

Кроме того, губернатор Томской области сообщил, что уровень воды в реке Чая у села Подгорного за сутки поднялся на 79 см (2,5 метра до опасной отметки).

Как передавало ИА Регнум, к утру 22 апреля уровень воды в реке Томи у Новокузнецка в Кемеровской области опустился на 75 см и составил 525 см (105 см до опасной отметки). По словам главы города Сергея Кузнецова, подтоплений жилых домов по-прежнему не зафиксировано. Также уровень воды снизился в реке Тобол у Кургана, опустившись до отметки 988 см. По данным Главного управления МЧС России по Курганской области, подтопленными в результате паводков в регионе остаются 2176 жилых и 3380 дачных домов в 37 населённых пунктах.