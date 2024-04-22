Донецк, 22 апреля, 2024, 07:05 — ИА Регнум. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России уничтожили опорный пункт и личный состав Вооружённых сил Украины на южнодонецком направлении. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

poter.simon Самолёт Су-34

«Лётный состав ВКС России на самолётах Су-34 выполнил полётное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

При выполнении задачи по поражению целей использовались фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Как отметили в Минобороны, использование таких снарядов позволяет наносить более точные удары, не входя в зону поражения противовоздушной обороны противника.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС РФ уничтожили командный пункт и живую силу ВСУ на южнодонецком направлении, нанеся удар неуправляемыми авиабомбами ОДАБ-500 с модулем планирования и коррекции.

18 апреля официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские военные улучшили положение на южнодонецком направлении, уничтожив до 140 военнослужащих ВСУ. Кроме того, украинские войска потеряли четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart британского производства и три склада боеприпасов.